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Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов
12:12
Фото: exo.in.ua
На территории Иркутской области с рельсов сошли двадцать девять вагонов грузового состава, который перевозил уголь.
Как передают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС, авария случилась на перегоне Делюр–Тыреть (Заларинский район).
Причины и все обстоятельства аварии, произошедшей около 9.20 по местному времени (4.20 по Москве), выясняются. Пока лишь известно, что пострадавших нет, какой-либо потенциальной угрозы для экологии не выявлено. Кроме того, в МЧС рассказали о повреждении примерно трехсот метров железнодорожного полотна и нескольких опор.
В результате ЧП, случившегося на 4969 километре Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), были задержаны два пассажирских состава. Для пассажиров поездов, следующих по маршрутам No 100 Москва-Владивосток и No 5 Улан-Батор - Москва на нескольких станциях, в частности, Иркутск-Пассажирский, Зима и Черемхово будет организовано горячее питание.
Представители ВСЖД пояснили, что общее время задержки может составить от пяти до восьми часов. На месте происшествия активно продолжаются восстановительные мероприятия.
Напомним, несколько дней назад в Оренбургской области сошли с рельсов восемнадцать вагонов грузового состава. В аварию попал товарный поезд № 2482. ЧП случилось в районе 1360 километра станции Абдулино.
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