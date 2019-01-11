Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов

12:12

Фото: exo.in.ua



На территории Иркутской области с рельсов сошли двадцать девять вагонов грузового состава, который перевозил уголь.



Как передают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС, авария случилась на перегоне Делюр–Тыреть (Заларинский район).



Причины и все обстоятельства аварии, произошедшей около 9.20 по местному времени (4.20 по Москве), выясняются. Пока лишь известно, что пострадавших нет, какой-либо потенциальной угрозы для экологии не выявлено. Кроме того, в МЧС рассказали о повреждении примерно трехсот метров железнодорожного полотна и нескольких опор.



В результате ЧП, случившегося на 4969 километре Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), были задержаны два пассажирских состава. Для пассажиров поездов, следующих по маршрутам No 100 Москва-Владивосток и No 5 Улан-Батор - Москва на нескольких станциях, в частности, Иркутск-Пассажирский, Зима и Черемхово будет организовано горячее питание.



Представители ВСЖД пояснили, что общее время задержки может составить от пяти до восьми часов. На месте происшествия активно продолжаются восстановительные мероприятия.



Напомним, несколько дней назад в Оренбургской области сошли с рельсов восемнадцать вагонов грузового состава. В аварию попал товарный поезд № 2482. ЧП случилось в районе 1360 километра станции Абдулино.



Автор: Злата Богатова

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