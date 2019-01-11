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Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов


12:12
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагоновФото: exo.in.ua

На территории Иркутской области с рельсов сошли двадцать девять вагонов грузового состава, который перевозил уголь.

Как передают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС, авария случилась на перегоне Делюр–Тыреть (Заларинский район).

Причины и все обстоятельства аварии, произошедшей около 9.20 по местному времени (4.20 по Москве), выясняются. Пока лишь известно, что пострадавших нет, какой-либо потенциальной угрозы для экологии не выявлено. Кроме того, в МЧС рассказали о повреждении примерно трехсот метров железнодорожного полотна и нескольких опор.

В результате ЧП, случившегося на 4969 километре Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), были задержаны два пассажирских состава. Для пассажиров поездов, следующих по маршрутам No 100 Москва-Владивосток и No 5 Улан-Батор - Москва на нескольких станциях, в частности, Иркутск-Пассажирский, Зима и Черемхово будет организовано горячее питание.

Представители ВСЖД пояснили, что общее время задержки может составить от пяти до восьми часов. На месте происшествия активно продолжаются восстановительные мероприятия.

Напомним, несколько дней назад в Оренбургской области сошли с рельсов восемнадцать вагонов грузового состава. В аварию попал товарный поезд № 2482. ЧП случилось в районе 1360 километра станции Абдулино.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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