Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Оренбургом с рельсов сошел товарный поезд

9.1.2019 15:43

Фото: livejournal.com



В Оренбургской области сегодня утром сошли с рельсов восемнадцать железнодорожных вагонов.



Как передает агентство "Интерфакс", в результате ЧП никто не пострадал.



Со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС отмечается, что авария, в которую попал товарный поезд № 2482, произошла в районе 1360 километра станции Абдулино. На пульт экстренных служб соответствующий сигнал поступил в 09:03 по местному времени. К месту ЧП ранее прибыли сотрудники опергруппы областного главка МЧС во главе с генерал-майором внутренней службы Александра Зенова и губернатор Юрий Берг.



По данным Приволжского СУ СКР на транспорте, с рельсов в общей сложности сошли семнадцать вагонов, в которых перевозилась руда. Четырнадцать вагонов в результате аварии опрокинулись. Следственные органы приступили к проверке, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Как можно увидеть на кадрах оперативной видеосъемки, которую предоставили в СКР, на месте происшествия выявлен разлом одного из рельсов.



В руководстве Куйбышевской железной дороги уточнили, что инцидент случился в 08.33 по местному времени на перегоне "Сарай-Гир - Абдулино". Обстоятельства аварии устанавливает специально сформированная комиссия.



Автор: Злата Богатова

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