ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Калининградом пьяный отец угрожал сыну-подростку ножом, требуя вернуть подаренные гаджеты
Под Калининградом пьяный отец угрожал сыну-подростку ножом, требуя вернуть подаренные гаджеты
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов
В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа
В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
НАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежиНАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи
Российские ученые продолжают попытки восстановить связь с телескопом «Спектр-Р»Российские ученые продолжают попытки восстановить связь с телескопом «Спектр-Р»
В центре Парижа прогремел мощный взрывВ центре Парижа прогремел мощный взрыв
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекВ Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагоновПод Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа


11.1.2019 22:22
В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппаФото: vk.me

В Армении скончалась женщина, у которой ранее диагностировали свиной грипп H1N1, передают СМИ.

Смертельно опасный подтип вируса гриппа А также был выявлен у нескольких пациентов, которые сейчас находятся в реанимации.

Как рассказал журналистам руководитель Национального центра контроля и профилактики заболеваний Артавазд Ванян, в Армении зафиксирован первый в этом году смертельный случай от гриппа. Скончавшаяся женщина страдала целым рядом хронических болезней. Несколько пациентов с таким же диагнозом остаются в реанимации, их состояние врачи сейчас оценивают как тяжелое, отметил Ванян.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день в стационарах страны получают лечение около семи сотен больных гриппом. Показатель практически не превышает прошлогодний уровень, поэтому никаких оснований для паники нет, как и объявления карантина в учебных и дошкольных учреждениях, сообщил Ванян.

Напомним, ранее первый замглавы комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко поделился мнением о причинах вспышки свиного гриппа H1N1 в Грузии, от которой с начала этого года скончались уже двенадцать человек. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, делать какие-либо официальные заявления рано, ведь в России нет штамма гриппа. Однако нельзя исключать, что эпидемия может быть связана с работой лаборатории США, в которой американские военные проводили опыты на людях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Захарова опровергла домыслы об обмене УиланаЗахарова опровергла домыслы об обмене Уилана
Российский капитан сухогруза погиб у ДарданеллРоссийский капитан сухогруза погиб у Дарданелл
Арета Франклин незадолго до смерти была ограбленаАрета Франклин незадолго до смерти была ограблена
В Эквадоре жертвами пожара стали 16 пациентов реабилитационного центраВ Эквадоре жертвами пожара стали 16 пациентов реабилитационного центра
В Австрии и Германии девять человек стали жертвами мощных снегопадовВ Австрии и Германии девять человек стали жертвами мощных снегопадов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru