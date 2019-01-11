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В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа
11.1.2019 22:22
Фото: vk.me
В Армении скончалась женщина, у которой ранее диагностировали свиной грипп H1N1, передают СМИ.
Смертельно опасный подтип вируса гриппа А также был выявлен у нескольких пациентов, которые сейчас находятся в реанимации.
Как рассказал журналистам руководитель Национального центра контроля и профилактики заболеваний Артавазд Ванян, в Армении зафиксирован первый в этом году смертельный случай от гриппа. Скончавшаяся женщина страдала целым рядом хронических болезней. Несколько пациентов с таким же диагнозом остаются в реанимации, их состояние врачи сейчас оценивают как тяжелое, отметил Ванян.
По данным официальной статистики, на сегодняшний день в стационарах страны получают лечение около семи сотен больных гриппом. Показатель практически не превышает прошлогодний уровень, поэтому никаких оснований для паники нет, как и объявления карантина в учебных и дошкольных учреждениях, сообщил Ванян.
Напомним, ранее первый замглавы комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко поделился мнением о причинах вспышки свиного гриппа H1N1 в Грузии, от которой с начала этого года скончались уже двенадцать человек. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, делать какие-либо официальные заявления рано, ведь в России нет штамма гриппа. Однако нельзя исключать, что эпидемия может быть связана с работой лаборатории США, в которой американские военные проводили опыты на людях.
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