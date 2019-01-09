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Онищенко: эпидемия в Грузии может быть связана с работой лаборатории США
08:08
Фото: agregator.pro
Вспышка свиного гриппа H1N1 в Грузии, от которой с начала года скончались уже двенадцать человек, может быть связана с американской лабораторией имени Ричарда Лугара, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко.
Как отметил Геннадий Онищенко, подобные эпидемии - не редкость для стран Юго-Восточной Азии. Именно на территории этого региона обычно фиксируются первые заражения. Впоследствии, после того, как вспыхивает эпидемия, возбудитель может проникать в Россию с Дальнего Востока.
Однако факт, что эпидемия свиного гриппа H1N1 внезапно началась в Грузии, можно считать достаточно уникальным явлением. По мнению Онищенко, нельзя исключать, что массовое заражение связано с деятельностью американской лаборатории, которая работала в окрестностях Тбилиси.
Занимавший в прошлом пост главного санитарного врача РФ отметил, что пока слишком рано делать какие-либо официальные заявления, ведь в России нет штамма гриппа. Специалисты сделают выводы о происхождении возбудителя лишь после того, как составят его генетический паспорт, сказал Онищенко.
Напомним, минувшей осенью американские военные вновь оказались в центре международного скандала. Как заявил Игорь Гиоргадзе, в прошлом возглавлявший министерство ГБ Грузии, представители Соединенных Штатов проводили эксперименты над людьми в окрестностях Тбилиси. По словам экс-министра, некоторые из таких опытов оканчивались гибелью его соотечественников.
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