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Экс-глава МГБ Грузии: военные США ставили опыты на людях в Тбилиси
11.9.2018 22:01
Фото: scienceline.org
Американские военные вновь оказались в центре международного скандала - их заподозрили в проведении экспериментов над людьми в Тбилиси. Как заявил Игорь Гиоргадзе, в прошлом возглавлявший министерство ГБ Грузии, некоторые опыты оканчивались гибелью его соотечественников.
Экс-министр рассказал о деятельности лаборатории, которая официально именуется Исследовательским центром общественного здравоохранения Ричарда Лугара, на пресс-конференции в Москве. Секретное учреждение, расположенное в пригороде Тбилиси. было открыто, когда у власти в Грузии находился Михаил Саакашвили.
Как утверждает Игорь Гиоргадзе, в результате ряда опытов, проводившихся там американцами, скончались его соотечественники. Бывший руководитель министерства госбезопасности Грузии обратился к американскому президенту Дональду Трампу расследовать инцидент и прекратить деятельность данного объекта.
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