Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР: Центр Ходорковского ответственен за гибель россиян в ЦАР

15:23

Фото: mail.ru



В СКР назвали приоритетную версию в расследовании убийства в Центральноафриканской Республики (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, россиян убили при попытке ограбления, передает агентство "Интерфакс".



По словам Светланы Петренко, расследованием уголовного дела, возбужденного по факту убийства российских журналистов занимается Главное следственное управление СКР. К настоящему времени удалось установить, что 30 июля 2018 года группа россиян, покинув столицу и крупнейший город ЦАР - Банги, направились в Сибю. Прибыв туда уже через несколько часов, журналисты отклонили предложение военных, которые предлагали им остаться на ночлег на посту на выезде из этого населенного пункта. Центральноафриканские военнослужащие предупреждали россиян о том, что поездка в ночное время может оказаться крайне опасной.



Представительница СКР рассказала, что машина с россиянами находилась на расстоянии 23 километра от Сибю, неподалеку от небольшого населенного пункта Кпаку, когда их остановили вооруженные люди негроидной расы. Говоря по-арабски, злоумышленники сначала приказали всем покинуть автомобиль. Затем они потребовали отдать им все ценные вещи, включая фото- и видеоаппаратуру", отметила Петренко.



По версии следствия, россияне попытались оказать сопротивление нападавшим, в результате чего были застрелены. Водитель в тот момент смог на машине покинуть место ЧП и позже рассказать о происшествии правоохранителям. Петренко подчеркнула, что сопровождавший журналистов водитель Бьенвеню Доувокам, допрошенный сотрудниками СКР, не имел какого-либо отношения к силовым структурам. Местный житель пояснил, что россияне, только что прибывшие в Банги, познакомились с ним в одном из кафе и предложили ему работу. Мужчина, владеющий английским языком и имеющий пикап, согласился сопровождать журналистов во время путешествия по стране.



Учитывая все эти факты, можно сделать вывод о том, что россияне, отправленные в крайне опасную командировку, стали заложниками ситуации. Представитель СКР подчеркнула, что поездка, инициированная "Центром управления расследованиями" (ЦУР), была плохо организована. Однако различными публикациями ЦУР "явно преследует цель оправдать собственные просчеты", предпочитая перекладывать ответственность за случившееся на третьих лиц, не причастных к гибели журналистов, сказала Петренко.



Автор: Злата Богатова

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