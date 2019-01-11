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Арета Франклин незадолго до смерти была ограблена
11.1.2019 14:26
Фото: telemundo47.com
Умершая летом прошлого года "королева соула" Арета Франклин незадолго до смерти была ограблена, передают американские СМИ.
Полиция штата Мичиган уже ведет соответствующее расследование.
По данным портала TMZ со ссылкой на правоохранительные органы штата Мичиган, незадолго до кончины знаменитой артистки ее имущество могло быть незаконно использовано. Заявление официально подано еще в июне прошлого года, отметили в полиции. Сумма ущерба, нанесенного звезде, не уточняется.
Выдающаяся исполнительница, которую в Соединенных Штатах именовали "королевой соула", скончалась в августе 2018 года. Арете Франклин было семьдесят шесть лет, она страдала от онкологического заболевания. Звезда ушла из жизни в Детройте в окружении родственников.
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