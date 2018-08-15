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В США скончалась певица Арета Франклин
17:54
Фото: telemundo47.com
В Соединенных Штатах скончалась исполнительница Арета Франклин, передает РИА Новости. Певица, которую называли "королевой соула", страдала от онкологического заболевания.
Арете Франклин было семьдесят шесть лет. Как сообщает американский портал TMZ, певица ушла из жизни в Детройте в окружении членов семьи. Причиной ее смерти стал рак поджелудочной железы. Несколько дней назад в американских СМИ появились сообщения о том, что состояние звезды существенно ухудшилось.
Карьера певицы началась еще в 60-е годы прошлого века. Сначала Арета Франклин пела в церкви собственного отца-священника. Благодаря своему необыкновенно сильному голосу и выразительной манере исполнения артистку вскоре прозвали "королевой соула".
Франклин смогла стать одна из самых коммерчески успешных исполнительниц за всю историю звукозаписи. Пластинки певицы, восемнадцать раз становившейся лауреатом престижной премий "Грэмми", разошлись по миру тиражом свыше семидесяти пяти миллионов копий.
В 2008 году Арета Франклин была признана величайшей певицей в истории. Почетный титул отдало исполнительнице авторитетное издание Rolling Stone.
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