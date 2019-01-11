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Под Калининградом пьяный отец угрожал сыну-подростку ножом, требуя вернуть подаренные гаджеты
11.1.2019 13:11
Фото: bragazeta.ru
В Калининградской области задержан мужчина, требовавший у сына вернуть все подарки, передает РИА Новости.
Как рассказали представители региональных правоохранительных органов, ЧП случилось в городе Неман.
В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о том, что ее сыну угрожают убийством. Как оказалось, отец тринадцатилетнего подростка, угрожая ножом, потребовал вернуть все подаренные ему ранее мобильные телефоны. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв к месту ЧП, задержали 39-летнего мужчину. Уточняется, что в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
В ходе начатого расследования выяснилось, что сначала мужчина, пришедший к бывшей супруге и их сыну, начал скандалить. Когда юноша отказался вернуть отцу подаренные им гаджеты, тот схватился за нож. Если суд признает его виновным, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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