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Найденный на дне моря автомобиль пропавших хабаровских рыбаков оказался пустым
13:48
Фото: 1tv.ru
В автомобиле, найденном накануне на дне бухты Тигиль, водолазы не обнаружили людей.
Как передает агентство "Интерфакс", затонувшая машина пропавших в конце прошлого года рыбаков находилась на семиметровой глубине.
Со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС сообщается о продолжении поисковой операции на территории Ульчского района. Как установили водолазы, совершившие погружение на глубину 6,8 метра, где ранее была найдена машина пропавших рыбаков, двери автомобиля открыты, внутри пусто.
В ведомстве отметили, что осмотр дна вблизи машины также был оказался безрезультатным. После того, как было принято решение о расширении района поиска, при помощи подводной видеокамеры обследовали порядка 40 тысяч квадратных метров акватории и дна бухты Тигиль.
Кроме сотрудников МЧС в мероприятиях по поиску пропавших рыбаков участвуют представители ГИМС и полицейские. В общей сложности в операции задействовано сейчас тринадцать человек, работают пять единиц спецтехники. Поиски затруднены из-за холодной погоды и сильного ветра - скорость его порывов превышает 10 м/с.
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