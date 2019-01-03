Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровском крае ищут рыбаков, которые могли провалиться под лед

3.1.2019 23:32

Фото: newsvo.ru



Под Хабаровском спасатели и полицейские ведут поиски рыбаков, которые могли провалиться под лед.



Четверо мужчин выехали к Японскому морю из поселка Де-Кастри (Ульчский район) еще в последних числах декабря, отметили в краевом главке МЧС.



По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил на пульт экстренных служб в минувший вторник, 1 января. Исчезли четверо мужчин, еще в конце прошлого года отправившиеся на подледную рыбалку. По словам родственников пропавших, мужчины хотели ехали в район бухты Тигиль (залив Чихачева, Японское море).



В ходе проверки, к которой приступили правоохранительные органы, установлено, что среди тех, кто еще 29 декабря выехал на автомобиле из поселка Де-Кастри, были жители краевого центра и села Некрасовка. По версии следствия, рыбаки могли провалиться под лед.



Сотрудники МЧС совместно с представителями МВД к настоящему времени обследовали более трех километров побережья бухты Тигиль, однако на след пропавших пока выйти не удалось. Поисковые мероприятия будут продолжаться с наступлением светлого времени суток.



Автор: Злата Богатова

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