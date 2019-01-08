Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пекине уволенный из школы сотрудник напал на детей с молотком

8.1.2019 16:28

Фото: twimg.com



В Пекине совершено нападение на учеников одной из начальных школ, передают китайские СМИ.



По версии следствия, 49-летний мужчина в прошлом работал в этом учебном заведении. Злоумышленник выместил на детях злость из-за того, что руководство школы отказалось продлить с ним контракт.



Личность злоумышленника уже установлена, им оказался уроженец северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Мужчина по фамилии, вооружившись молотком, напал на детей сегодня утром, примерно в 11.15 по местному времени (6.15 по Москве). ЧП случилось в начальной школе "Сюаньу", которая расположена на территории района Сичэн китайской столицы.



В результате инцидента травмы получили двадцать детей. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое, но угрозы жизни нет.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что преступника удалось задержать на месте ЧП.



Напомним, ранее стало известно о том, что Верховный народный суд Китая оставил в силе вердикт о высшей мере для злоумышленника, устроившего резню в детском саду. Судьи не сочли достаточными для смягчения приговора такие обстоятельства как отсутствие жертв и явка с повинной. Преступление было совершено восемь лет назад на территории Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Местный житель в январе 2011 года напал с ножом на воспитанников местного сада. В результате ЧП ранения получили одиннадцать малышей.



Автор: Злата Богатова

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