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В Пекине уволенный из школы сотрудник напал на детей с молотком
8.1.2019 16:28
Фото: twimg.com
В Пекине совершено нападение на учеников одной из начальных школ, передают китайские СМИ.
По версии следствия, 49-летний мужчина в прошлом работал в этом учебном заведении. Злоумышленник выместил на детях злость из-за того, что руководство школы отказалось продлить с ним контракт.
Личность злоумышленника уже установлена, им оказался уроженец северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Мужчина по фамилии, вооружившись молотком, напал на детей сегодня утром, примерно в 11.15 по местному времени (6.15 по Москве). ЧП случилось в начальной школе "Сюаньу", которая расположена на территории района Сичэн китайской столицы.
В результате инцидента травмы получили двадцать детей. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое, но угрозы жизни нет.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что преступника удалось задержать на месте ЧП.
Напомним, ранее стало известно о том, что Верховный народный суд Китая оставил в силе вердикт о высшей мере для злоумышленника, устроившего резню в детском саду. Судьи не сочли достаточными для смягчения приговора такие обстоятельства как отсутствие жертв и явка с повинной. Преступление было совершено восемь лет назад на территории Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Местный житель в январе 2011 года напал с ножом на воспитанников местного сада. В результате ЧП ранения получили одиннадцать малышей.
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