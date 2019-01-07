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В Магнитогорске на месте обрушения подъезда найдены ценности


12:27
В Магнитогорске на месте обрушения подъезда найдены ценностиФото: rueconomics.ru

В Магнитогорске на месте обрушения подъезда многоэтажки обнаружены ценные вещи, сообщает ТАСС.

По данным местных властей, с сегодняшнего дня оперативный штаб по ликвидации ЧС переносится в горадминистрацию.

В ходе продолжающегося разбора завалов на месте рухнувшего на проспекте Карла Маркса подъезда высотного дома были найдены ценные вещи. Как указано в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области, жителям следует по всем вопросам, связанным с получением этих вещей, обращаться в Ленинский межрайонный следственный отдел.

Какие именно ценности нашли при разборе завалов, местные власти не уточняют.

Отмечается также, что с сегодняшнего дня оперативный штаб по ликвидации ЧС переносится в администрацию Магнитогорска.

ЧП случилось ранним утром 31 декабря, когда в Магнитогорске обрушились конструкции одного из подъездов многоэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали тридцать девять человек.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о самочувствии мальчика Вани. Ребенок, более суток пролежавший под завалами, был извлечен спасателями и доставлен на лечение в столицу. Малыш, получивший тяжелые травмы и обморожение, уже пришел в сознание. Как отметила министр, мама мальчика еще находится в состояния стресса. Конечно, волнуется за сына, но при этом замечает "улучшение состояния ребенка", и радуется этому, сообщила Вероника Скворцова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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