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Умер народный артист России Иван Бортник
11:28
Фото: topic.lt
Ушел из жизни отечественный актер театра и кино, народный артист России Иван Сергеевич Бортник.
Актеру Театра на Таганке было семьдесят девять лет. Он скончался вечером минувшей пятницы, 4 января.
Как сообщает ТАСС, о смерти известного артиста стало известно от его жены Татьяны Борзых. По ее словам, Иван Бортник умер в 23:00. Супруга актера отметила, что врачи склоняются к мнению о том, что причиной кончины артиста является тромб.
О том, где и когда состоится прощание, будет объявлено позднее.
Иван Бортник родился в Москве 6 апреля 1939 года. После окончания Театрального училища им. Щукина был принят в труппу Театра им. Гоголя. Много лет артист посвятил Театру на Таганке, где смог подружиться с Владимиром Высоцким, написавшем об актере песню "Письмо к другу". Работая в Театре на Таганке Бортник выходил на сцену в "Гамлете", "Пугачеве", "Трех сестрах" и многих других постановках.
Артист сыграл в множестве кинолент, хорошо известных отечественным зрителям. Среди наиболее популярных картин с участием Ивана Бортника, нельзя не вспомнить "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья" и "Родня".
Ранее стало известно о смерти в Подмосковье Криса Кельми. Известный поп-исполнитель и композитор, которому было шестьдесят три года, умер в собственном доме. За день до этого, 1 января, внезапно скончался тридцатилетний актер Владимир Дыховичный, который ранее сыграл в кинофильме "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.
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