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В Китае казнили серийного убийцу, находившегося в розыске около 30 лет


4.1.2019 19:36
В Китае казнили серийного убийцу, находившегося в розыске около 30 летФото: pilguheit.ee

Власти Китая привели в исполнение смертный приговор, который ранее был вынесен по резонансному делу серийного убийцы и насильника.

Поиски преступника продолжались в течение двадцати восьми лет.

Приговоренный к смерти был признан виновным в изнасилованиях и убийствах. Жертвами Гао Чэнъюна, поиски которого велись на протяжении почти тридцати лет, стали одиннадцать женщин и девочек. Младшей из них было лишь восемь лет. Кроме того, преступника обвиняли в надругательстве над трупами и разбойных нападениях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт народного суда средней ступени города Байинь (провинция Ганьсу), казнь состоялась в минувший четверг, 3 января. Приговор Гао Чэнъюну был приведен в исполнение в первой половине дня.

Осенью прошлого года в Китае был казнен 28-летний Чжао Цзэвэй, устроивший резню около одной из школ в провинции Шэньси в конце апреля стали семь девочек и два мальчика, двенадцать подростков получили ранения.

На сегодняшний день в число стран, где сохраняется смертная казнь, входит и Япония. Не так давно в Токио был задержан 21-летний мужчина, умышленно направивший арендованный автомобиль в скопление людей. ЧП случилось в пешеходной зоне, где множество жителей Токио встречали Новый год. Позже в прессе появились публикации о том, что молодой человек, решившийся на теракт, мстил за казнь основателя секты "Аум Синрике" (в России эта организация признана террористической и официально запрещена в РФ) и его единомышленников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 177

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