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Китайский «Чанъэ-4» передал на Землю первый снимок с обратной стороны Луны
13:47
Фото: © China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP
Запущенный Китаем космический аппарат "Чанъэ-4", успешно совершивший посадку на обратную сторону Луны, прислал первый снимок спутника Земли, передает ТАСС.
Фото сделано с близкого расстояния.
Как стало известно, на Земле принят первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны, сделанный с близкого расстояния космическим аппаратом "Чанъэ-4". По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), мягкая посадка была осуществлена сегодня в 10:26 по местному времени (05:26 по Москве).
В сообщении, появившемся на портале CASC, отмечается, что снимок передана на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо". Этот аппарат первым начал действовать на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне спутника нашей планеты.
На снимке, опубликованном CASC, можно разглядеть лунный кратер и поверхность небесного тела. В комментарии указано, что зонд сделал также серию снимков во время посадки, фотографируя район, где прилунился.
Представители корпорации также сообщили, что до посадки аппарат завис на стометровой высоте, идентифицируя препятствия и измеряя угол наклонов на поверхности. Как только было установлено оптимальное место для посадки, зонд по вертикальной траектории начал спускаться, успешно прилунившись в кратере Карман, который располагается в Бассейне Южный полюс - Эйткен.
Сразу после получения сигнала о посадке в Центре управления в Пекине посредством "Цюэцяо" провели контроль раскрытия солнечных панелей и антенн зонда, а также наладили канал для высокоскоростной передачи данных с Землей.
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