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В Хибинах найдено тело петербурженки, попавшей под лавину
00:13
Фото: sputniknews.lt
В Хибинах в ходе поисково-спасательной операции найдено тело туристки из Петербурга.
Напомним, ранее под лавину попали три человека, спускавшиеся со склона горы Кукисвумчорр в необорудованном для этого месте. Двое сумели выбраться из снежного плена самостоятельно.
Как передает агентство "Интерфакс", жительница Петербурга погибла в результате схода лавины в Хибинах. Тело туристки 1991 года рождения было найдено спасателями в ходе поисковой операции.
Информацию о ЧП подтвердили представители региональных следственных органов. По их словам, под лавиной, по уточненной информации, оказались двое туристов. Сейчас следователи беседуют с петербуржцем 1985 года рождения, который вместе с погибшей девушкой пытался спуститься с горы в запрещенном месте.
По факту гибели туристки уже проводят проверку региональная прокуратура и СУ СКР.
Согласно данным официальной статистики, за период с 1994 года, когда в Хибинах была сформирована спасательная служба, жертвами схода лавин стали двадцать восемь человек.
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