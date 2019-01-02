Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хибинах ищут девушку, попавшую под лавину

2.1.2019 18:17

Фото: mchs.gov.ru



В Хибинах спасатели ищут девушку, на которую сошла лавина, передает агентство "Интерфакс".



Как рассказали представители ГУ МЧС России по Мурманской области, под снегом оказались три человека, но двое сумели выбраться самостоятельно и обратились за помощью в экстренные службы.



ЧП случилось на горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр. Сигнал на пульт оперативных служб поступил в 13:40 по московскому времени. Поиски девушки, которая оказалась в снежном плену, сейчас ведут сотрудники МЧС, представители служб лавинной безопасности, а также работники горнолыжного комплекса и волонтеры



Прокуратура города Кировска по факту происшествия уже проводит проверку горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр". К настоящему времени выяснилось, что три человека поднялись на специально оборудованный для катания склон горы Кукисвумчорр на подъемнике. Оттуда отдыхающие направились к так называемому дикому склону, где находиться нельзя. В результате три человека, спускавшиеся по склону, оказались под сошедшей на них лавиной.



По результатам проверок, которую также начали следственные органы, позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 159

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:13 В Хибинах найдено тело петербурженки, попавшей под лавину

В Хибинах найдено тело петербурженки, попавшей под лавину 00:04 В Дании шесть человек погибли при крушении поезда

В Дании шесть человек погибли при крушении поезда 2.1.2019 22:32 В Магнитогорске возросло до 28 число погибших в результате обрушения

В Магнитогорске возросло до 28 число погибших в результате обрушения 2.1.2019 20:53 Мексиканского мэра убили через полтора часа после вступления в должность

Мексиканского мэра убили через полтора часа после вступления в должность 2.1.2019 16:46 Под Саратовом дорожная авария унесла жизни четырех человек