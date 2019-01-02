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В Хибинах ищут девушку, попавшую под лавину


2.1.2019 18:17
В Хибинах ищут девушку, попавшую под лавинуФото: mchs.gov.ru

В Хибинах спасатели ищут девушку, на которую сошла лавина, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказали представители ГУ МЧС России по Мурманской области, под снегом оказались три человека, но двое сумели выбраться самостоятельно и обратились за помощью в экстренные службы.

ЧП случилось на горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр. Сигнал на пульт оперативных служб поступил в 13:40 по московскому времени. Поиски девушки, которая оказалась в снежном плену, сейчас ведут сотрудники МЧС, представители служб лавинной безопасности, а также работники горнолыжного комплекса и волонтеры

Прокуратура города Кировска по факту происшествия уже проводит проверку горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр". К настоящему времени выяснилось, что три человека поднялись на специально оборудованный для катания склон горы Кукисвумчорр на подъемнике. Оттуда отдыхающие направились к так называемому дикому склону, где находиться нельзя. В результате три человека, спускавшиеся по склону, оказались под сошедшей на них лавиной.

По результатам проверок, которую также начали следственные органы, позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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