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В Магнитогорске число жертв обрушения увеличилось до девяти человек
01:17
Фото: rueconomics.ru
В Магнитогорске найдено тело девятого погибшего, передают российские СМИ. Согласно предварительной информации, это женщина.
К месту ЧП прибыл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В Магнитогорске, где накануне произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого здания, обнаружено тело девятого погибшего. Как передает телевизионный канал "Россия-24", это женщина. Ранее сотрудниками МЧС из-под обломков конструкций было извлечено тело женщины, которая стала восьмой жертвой трагедии.
Несколько часов назад под завалами был найден выживший ребенок. Состояние мальчика возраста одиннадцати месяцев медики сейчас оценивают как тяжелое. По словам сотрудников МЧС, которые смогли извлечь малыша из под обломков, его спасла одежда и сбившееся в кроватке одеяло. Магнитогорские врачи диагностированы у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, а также сильнейшее переохлаждение. Ребенок в сопровождении реаниматологов будет направлен в Москву, где за его жизнь будут бороться лучшие врачи.
ЧП случилось ранним утром 31 декабря на проспекте Карла Маркса. По факту обрушения одного из подъездов десятиэтажного 12-подъездного здания, возведенного в 1973 году, следственные органы возбудили уголовное дело. По версии следствия, в одной из квартир могла произойти утечка бытового газа, спровоцировавшая мощный взрыв.
К месту происшествия ранее прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Как передает агентство "Интерфакс", руководитель ведомства обсуждает сложившуюся ситуацию с представителями других структур. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, Бастрыкин намерен провести оперативное совещание со следственно-оперативной группой и ознакомиться с итогами первоначального расследования.
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