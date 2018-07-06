Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии казнены лидеры «Аум Синрике»

6.7.2018 10:11

Фото: newsbeast.gr



В Японии казнили лидеров секты "Аум Синрике" (деятельность организации в РФ признана экстремистской и официально запрещена). По данным ТАСС, среди тех, кто ранее был приговорен к высшей мере - основавший организацию Тидзуо Мацумомто, получивший печальную известность как Секо Асахара и считавший себя одновременной реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.



Глава японского Минюста Йоко Камикава рассказала о том, что семь смертных приговоров в отношении бывших членов "Аум Синрике" были приведены в исполнение, во время пресс-конференции в Токио. Министр перечислила имена тех, кто был казнен. По словам руководителя ведомства, суд ранее приговорил всех обвиняемых к высшей мере, несмотря на то, что состав их преступлений отличался. Камикава также перечислила преступления, за которые были осуждены казненные.



Как заявил генсек японского кабмина Есихидэ Суга, правоохранительные органы страны в будущем сделают все возможное для предотвращения террористических атак, подобных тем, что осуществляли члены этой секты.



В числе тех, кто был казнен, кроме 63-летнего Секо Асахары, был Киехидэ Хаякава, считавшийся вторым человеком в секте и отвечавший за строительство. Под его руководством на территории префектуры Яманаси было возведено предприятие, на котором производился зарин.



Весной 1995 года ядовитый газ был распылен в нескольких составах токийского метро. Жертвами инцидента тогда стали тринадцать человек, свыше шести тысяч пострадали. Помимо этого, члены "Аум Синрике", ждавшие скорого конца света и вступившие в так называемую последнюю битву добра и зла, совершали и другие преступления. Последователи Секо Асахары намеревались убивать всех, кого считали врагами, различными способами. Использование зарина было лишь одним их них.



Автор: Злата Богатова

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