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В Магнитогорске под завалами найдены тела еще трех погибших


31.12.2018 23:32
В Магнитогорске под завалами найдены тела еще трех погибшихФото: rueconomics.ru

До семи человек увеличилось количество погибших в Магнитогорские, где из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого многоэтажного дома. Как заявил глава регионального главка МЧС Евгений Зиничев, извлечь тела спасателям пока не удается.

Поисково-спасательная операция, которая сейчас продолжается на месте трагедии, осложняется из-за риска обрушения конструкций, отметил министр.

Напомним, ранее была официально подтверждена гибель четырех человек. Двое взрослых и двое детей, которых спасатели смогли вызволить из-под рухнувших конструкций, доставлены в больницу.

По уточненной информации, пропавшими без вести сейчас продолжают числиться более тридцати жильцов.

ЧП на проспекте Карла Маркса случилось сегодня ранним утром. В десятиэтажном жилом доме, который был возведен в 1973 году, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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