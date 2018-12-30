Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Магнитогорске 4 человека погибли при взрыве газа в многоэтажке, где обрушился подъезд

12:33

Фото: vk.me



В Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилой многоэтажки. Официально подтверждены сведения о четырех погибших и четырех пострадавших.



Судьба десятков жильцов остается неизвестной.



ЧП случилось в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: проспект Карла Маркса, 164. По данным агентства "Интерфакс", неустановленной пока остается судьба шестидесяти восьми человек, которые проживали в квартирах подъезда, где случилось ЧП. На месте аварии активно продолжается поисково-спасательная операция, развернут штаб.



Представители местных властей пояснили, что в этом подъезде в общей сложности прописано 111 человек, еще девять проживали в арендованных квартирах. На текущий момент уже известна судьба пятидесяти двух жильцов, четверо из которых погибли.



Шестнадцать человек, в том числе семь детей, были экстренно эвакуированы. В больницы с места ЧП доставили четырех пострадавших. Среди них - двое детей. Двадцать восемь человек связались со штабом.



Взрыв, после которого оказался разрушенным целый подъезд многоэтажки, прогремел ранним утром - примерно в шесть часов по местному времени. По факту инцидента следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетной версией является утечка бытового газа.



Автор: Злата Богатова

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