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В подмосковном лесу найдено тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
18:41
Фото: vk.me
В Подмосковье найдено тело клиентки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее 39-летний Виталий Чикирев, задержанный по подозрению в причастности к расправе над директором ресторанов Burger King, начал давать признательные показания.
Как стало известно, тело 29-летней Ирины Ахматовой убийца бросил в подмосковном лесу. Мотивом преступления, по предварительным данным, послужило ограбление. Чикирев украл у попутчицы телефон и денежные средства в размере десяти тысяч рублей. С места убийства он скрылся на иномарке погибшей женщины.
По версии следствия, женщина была задушена - подозреваемый испугался, что она сбежит. Узнав о том, что Ахматову начали разыскивать, мужчина избавился от телефона своей жертвы, а автомобиль бросил на одной из стоянок Ярославля, где он и был позднее найден.
Местонахождение тела удалось установить по показаниям подозреваемого, отметили правоохранители. Останки были обнаружены в лесополосе близ Симферопольского шоссе, на территории подмосковного Серпуховского района.
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