Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Видео: Попутчик клиентки Blablacar признался в ее убийстве

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Фото: vk.me



Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению клиентки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, в прошлом проходил лечение в психиатрической больнице.



По последним данным, 39-летний Виталий Чикирев признался в убийстве женщины. На кадрах, распространенных в Сети правоохранителями, он заявляет, что раскаивается в содеянном.



Как сообщает телевизионный канал "360", Виталий Чикирев ранее самовольно покинул медицинское учреждение спецтипа. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечается, что 39-летний Виталий Чикирев был объявлен в розыск после побега из психбольницы. В 2014 году его задержали в Нижнем Новгороде, а спустя несколько лет он оказался фигурантом дела о мошенничестве.



По данным ряда источников, мужчина в прошлом также был судим за преступления, связанные с сексуальным насилием, а также проходил по делу об убийстве девушки из-за квартиры. Причастность Чикирева к этому преступлению тогда не доказали.



СМИ также пишут о том, что Чикирев, состоявший в организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов, проходил спецподготовку и служил в горячих точках. За высокого уровня способности конспирировать собственную деятельность среди товарищей он даже получил прозвище Чекист.



Подозреваемый имеет двух несовершеннолетних сыновей, которые проживают в Серпухове.



Напомним, ранее стало известно о задержании мужчины, в компании которого 29-летняя уроженка Тулы Ирина Ахматова выехала на своей иномарке из Москвы и пропала. Машину позже обнаружили брошенной в Ярославле, причем регистрационные знаки автомобиля были сняты и находились в багажнике.



Муж исчезнувшей москвички не подтвердил сообщения о том, что за его супругу якобы требовали выкуп. По его словам, с момента ЧП с ним на связь никто не выходил. Местонахождение женщины и ее судьба до сих пор остаются неустановленными.







Автор: Злата Богатова

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