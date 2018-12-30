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Жительница башкирского села после расправы над двумя детьми пыталась совершить суицид
03:08
Фото: livejournal.com
Жительницу башкирского села заподозрили в убийстве двух детей, двух и одиннадцати лет, передает РИА Новости.
По версии следствия, расправившись с несовершеннолетними, женщина пыталась сжечь дом, заперевшись внутри. Пожар удалось предотвратить.
Следственные органы приступили к выяснению обстоятельств гибели двух детей, тела которых были найдены в минувшее воскресенье, 30 декабря, в одном из домов села на территории Нуримановского района Башкирии. Согласно основной версии, речь идет об убийстве.
По факту обнаружения тел детей одиннадцати и двух лет уже возбудили уголовное дело. Как полагают правоохранители, дети были убиты матерью. После расправы женщина пыталась сжечь дом, заперевшись внутри. Вовремя подоспевший муж успел спасти подозреваемую, рассказали в республиканском СУ СКР.
Около недели назад в Забайкалье были найдены мертвыми три человека - мать и двое ее детей. ЧП случилось в населенном пункте Черемхово. Как стало известно позже, к уголовной ответственности за халатность могут привлечь должностных лиц органов системы профилактики - не так давно годовалый мальчик и пятилетняя девочка ранее изымались из семьи, но вскоре возвратились к родителям. В результате они были убиты собственной матерью.
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