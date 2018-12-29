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В Забайкалье мать подозревают в убийстве двух малолетних детей
01:15
Фото: livejournal.com
В Забайкалье после трагической гибели двух детей могут привлечь к уголовной ответственности за халатность должностных лиц органов системы профилактики, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По версии следствия, годовалый мальчик и пятилетняя девочка могли быть убиты собственной матерью. Расправившись с детьми, 27-летняя жительница села Черемхово совершила самоубийство. В ходе расследования появились предположения о том, что должностные лица органов системы профилактики Улетовского района могли проявить преступную халатность.
Как оказалось, ранее семью поставили на профилактический учет, но обстановка в доме оставалась бесконтрольной. Кроме того, лишь в минувшем ноябре дети изымали из семьи, так как родители злоупотребляли спиртным. Однако уже через несколько суток малыши вернулись домой. Сотрудники СКР сейчас проводят обыски в вышеуказанных органах, изымая документацию.
Напомним, ЧП в населенном пункте Черемхово случилось в минувший вторник, 25 декабря. В одном из домов были найдены мертвыми три человека - мать и двое ее детей.
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