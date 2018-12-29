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Анджелина Джоли задумалась о карьере политика
29.12.2018 21:33
Фото: dailyentertainmentnews.com
Американская кинозвезда Анджелина Джоли подумывает о завершении карьеры в шоу-бизнесе, чтобы попробовать свои силы в политике. Об этом актриса призналась в недавнем интервью британской телерадиокомпании BBC. Во время беседы Джоли также говорила о внутренней политике Соединенных Штатов и миграционном кризисе.
В ходе интервью звезда успела выразить свое мнение о сексуальном насилии и соцсетях, а когда ее спросили о том, может ли она в будущем баллотироваться в президенты от партии, предпочла воздержаться от прямого ответа. Актриса лишь сухо поблагодарила собеседника.
Вместе с тем, Анджелина Джоли призналась, что двадцать лет назад просто рассмеялась, услышав такой вопрос. однако сейчас она вполне бы могла работать с властями и военными, и способна на многое. По словам кинозвезды, в прошлом она всегда заявляла о том, что "будет там, где нужна". Поэтому вопрос заключается лишь в том, насколько она нужна политике, отметила актриса.
Напомним, не так давно многодетная мать сумела урегулировать разногласия с бывшим супругом. В начале декабря Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец договорились об опеке над детьми и подписали окончательное соглашение. Спустя некоторое время в прессе появились слухи о том, что актрисе пришлось пойти на множество уступок. Разочарованная этим, Джоли якобы собирается отомстить Питту, утверждали источники из окружения актрисы. Подчеркивались, что ее кране нервируют негативные материалы, постоянно появляющиеся в СМИ.
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