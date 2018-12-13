Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту

13.12.2018 18:21

Фото: poliksal.ru



Отношения между бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которые после долгих обсуждений смогли оформить соглашение о совместной опеке над их шестью детьми, могут вновь серьезно осложниться. Как пишут американские СМИ, актриса была вынуждена согласиться на условия экс-мужа, но намерена отыграться во время раздела имущества.



Не так давно поклонники звезд порадовались долгожданному компромиссу, к которому, казалось бы, наконец смогли прийти Анджелина Джоли и Брэд Питт. Бывшие супруги заключили соглашение о совместной опеке над детьми. Как оказалось, актриса пошла на это лишь ради того, чтобы травмировать детей судебными разбирательствами.



Джоли, которой пришлось пойти на множество уступок и принять условия Питта, была очень разочарована окончательным решением. Как рассказывают источники из окружения актрисы, ее нервируют и негативные материалы, постоянно появляющиеся в прессе и Сети. Возможно, Джоли собирается отомстить Питту за то, что получил гораздо больше времени для опеки, чем ей этого бы хотелось.



Источники из окружения Джоли убеждены, что она бы вовсе запретила Питту встречаться с детьми. теперь же она строит планы относительно раздела имущества, чтобы выместить накопившиеся чувства на бывшем муже.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.12.2018 07:33 Ди Каприо лишился «Оскара»

Ди Каприо лишился «Оскара» 11.12.2018 10:58 На свадьбу детей богатейших людей Индии пригласили Бейонсе и Хиллари Клинтон

На свадьбу детей богатейших людей Индии пригласили Бейонсе и Хиллари Клинтон 10.12.2018 12:02 Названа причина отмены концертов Александра Серова

Названа причина отмены концертов Александра Серова 7.12.2018 17:53 Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии «Оскар-2019»

Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии «Оскар-2019» 5.12.2018 14:51 В Чернобыльской зоне отчуждения провели рейв-вечеринку