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Разочарованная решением об опеке Джоли собирается отомстить Питту
13.12.2018 18:21
Фото: poliksal.ru
Отношения между бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которые после долгих обсуждений смогли оформить соглашение о совместной опеке над их шестью детьми, могут вновь серьезно осложниться. Как пишут американские СМИ, актриса была вынуждена согласиться на условия экс-мужа, но намерена отыграться во время раздела имущества.
Не так давно поклонники звезд порадовались долгожданному компромиссу, к которому, казалось бы, наконец смогли прийти Анджелина Джоли и Брэд Питт. Бывшие супруги заключили соглашение о совместной опеке над детьми. Как оказалось, актриса пошла на это лишь ради того, чтобы травмировать детей судебными разбирательствами.
Джоли, которой пришлось пойти на множество уступок и принять условия Питта, была очень разочарована окончательным решением. Как рассказывают источники из окружения актрисы, ее нервируют и негативные материалы, постоянно появляющиеся в прессе и Сети. Возможно, Джоли собирается отомстить Питту за то, что получил гораздо больше времени для опеки, чем ей этого бы хотелось.
Источники из окружения Джоли убеждены, что она бы вовсе запретила Питту встречаться с детьми. теперь же она строит планы относительно раздела имущества, чтобы выместить накопившиеся чувства на бывшем муже.
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