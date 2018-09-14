Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ заподозрили Анджелину Джоли в использовании детей для результатов в бракоразводном процессе

14.9.2018 21:07

Фото: celebdirtylaundry.com



В последнее время Анджелина Джоли, гуляя с детьми, все чаще попадает в объективы папарацци.



Как полагают журналисты, актриса заранее планирует посещения магазинов, усердно работая над имиджем любящей и заботливой матери.



По данным некоторых изданий, известная актриса, в прошлом всегда старавшаяся избегать случайных встреч с папарацци, в последнее время все чаще попадает в их объектив. При этом Анджелина Джоли действует сознательно - ей необходимы доказательства в борьбе за детей, которую звезда продолжает с бывшим супругом Брэдом Питтом.



Отмечается, что в актрису и ее детей довольно часто фотографы застают в мультибрендовом магазине Fred Segal в Беверли-Хиллз. Со ссылкой на собственные источники в окружении звезды Page Six утверждает, что все эти выходы заранее запланированы как публичные. Кроме того, целью таких поездок является создание правильного образа Джоли.



Как полагают журналисты, все доказательства того, что актриса является любящей и заботливой матери, позднее будут использованы ее адвокатами. Юристы, защищающие интересы Джоли, продолжают судебный процесс о возможном лишении Брэда Питта родительских прав.



Напомним, в минувшем августе стало известно о том, что Джоли обратилась в суд, потребовав алименты от Питта.



Автор: Злата Богатова

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