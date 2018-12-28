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В Приамурье под лед провалилась машина


28.12.2018 12:02
В Приамурье под лед провалилась машинаФото: newsvo.ru

В Приамурье ведутся поиски водителя машины, которая ушла под лед в районе Бурейского водохранилища.

Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС РФ отмечается, что двое пассажиров успели покинуть автомобиль.

По данным агентства "Интерфакс", машина провалилась под лед на расстоянии около пятидесяти километров от населенного пункта Талакан, в устье реки Майдакан Бурейского водохранилища. Два человека смогли спастись самостоятельно, выбравшись из автомобиля. Пострадавшие сейчас находятся в Талакане, помощь врачей им не потребовалась.

Водитель машины считается без вести пропавшим. Предположительно, мужчина погиб. На месте ЧП сейчас активно ведутся поиски, в них участвуют сотрудники Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, которые привезли с собой специальное оборудование, а также трое работников эксплуатационного управления водохранилища.

Несколько дней назад в Приморье по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетнего ребенка. Трагедия произошла на реке Раздольная, где под лед провалилась машина. Взрослые, находившиеся в автомобиле, успели покинуть салон.

Автор: Злата Богатова

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