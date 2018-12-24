|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Приморье семилетний ребенок погиб в провалившейся под лед машине
24.12.2018 21:02
Фото: vk.me
Следственные органы Приморского края по итогам проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетнего ребенка.
По данным СКР, трагедия произошла на реке Раздольная, где под лед провалилась машина.
Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже завершили осмотр места ЧП, сейчас они ведут допрос свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 23 декабря, когда на лед реки Раздольная выехала машина с водителем и пассажирами. После того, как автомобиль провалился в воду, четверо взрослых смогли быстро покинуть салон и спастись. Семилетнему ребенку этого сделать не удалось.
Тело ребенка, оставшегося в автомобиле, позднее нашли и извлекли из воды сотрудники МЧС.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|