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Жителя Вологды подозревают в избиении 8-месячного сына
27.12.2018 22:51
Фото: livejournal.com
Следственные органы Вологды возбудили уголовное дело по факту избиения младенца, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источники в региональном СУ СКР сообщается, что восьмимесячного ребенка экстренно доставили с больницу накануне вечером с тяжелой травмой головы.
Как рассказали представители СКР, сигнал в правоохранительные органы поступил от сотрудников медицинского учреждения, куда был госпитализирован ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Повреждение расценивается как тяжкий вред здоровью.
Следователи, отправившись к месту проживания родителей младенца, провели опрос соседей. Жильцы рассказали о криках, доносившихся из указанной квартиры. По словам соседей, у родителей пострадавшего ребенка происходил какой-то конфликт.
В результате было принято решение о немедленном изъятии из семьи младенца и его четырехлетнего брата. Причиной этого следы побоев, обнаруженные у их 28-летней матери, отметили в ведомстве. В отношении 32-летнего супруга женщины возбудили уголовное дело. Кроме того, следственные действия ведутся и в отношении матери детей.
Ранее стало известно о гибели семилетнего мальчика под Волгоградом. Ребенок скончался в результате травмы, которую ему нанес отчим. Мужчина задержан и уже признался в содеянном. По версии следствия, в прошлом подозреваемый неоднократно избивал пасынка. В течение последних двух лет он регулярно наказывал мальчика кулаками за самые незначительные проявления непослушания.
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