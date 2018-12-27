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Житель Волгоградской области до смерти забил семилетнего пасынка
27.12.2018 16:15
Фото: inforos.ru
Следственные органы Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели семилетнего мальчика.
Как предполагают правоохранители, к смерти пасынка может оказаться причастен его отчим. В прошлом мужчина уже был судим за избиение ребенка гражданской жены.
преступление совершено на территории Алексеевского района, где семилетний ребенок скончался в результате черепно-мозговой травмы. По версии следствия, мальчика до смерти забил сожитель его матери. Мужчина задержан и уже начал давать признательные показания. Как заявили представители местного СУ СКР, суд в ближайшее время вынесет решение об его аресте.
В ходе расследования выяснилось, что в прошлом мужчину уже привлекали к уголовной ответственности - его признали виновным в избиении несовершеннолетнего ребенка бывшей сожительницы.
Трагический случай произошел в минувший вторник, 25 декабря, в одном из частных домовладений хутора Рябовский. Как установили следователи, мужчина семилетнего пасынка колоть дрова. Когда мальчик возвратился в дом, подозреваемый начал его избивать. В результате пасынок скончался на месте от травмы головы.
По версии следствия, подозреваемый избивал ребенка в течение последних двух лет. Мужчина регулярно наказывал мальчика кулаками за самые незначительные проявления непослушания.
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