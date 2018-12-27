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Житель Волгоградской области до смерти забил семилетнего пасынка


27.12.2018 16:15
Житель Волгоградской области до смерти забил семилетнего пасынкаФото: inforos.ru

Следственные органы Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели семилетнего мальчика.

Как предполагают правоохранители, к смерти пасынка может оказаться причастен его отчим. В прошлом мужчина уже был судим за избиение ребенка гражданской жены.

преступление совершено на территории Алексеевского района, где семилетний ребенок скончался в результате черепно-мозговой травмы. По версии следствия, мальчика до смерти забил сожитель его матери. Мужчина задержан и уже начал давать признательные показания. Как заявили представители местного СУ СКР, суд в ближайшее время вынесет решение об его аресте.

В ходе расследования выяснилось, что в прошлом мужчину уже привлекали к уголовной ответственности - его признали виновным в избиении несовершеннолетнего ребенка бывшей сожительницы.

Трагический случай произошел в минувший вторник, 25 декабря, в одном из частных домовладений хутора Рябовский. Как установили следователи, мужчина семилетнего пасынка колоть дрова. Когда мальчик возвратился в дом, подозреваемый начал его избивать. В результате пасынок скончался на месте от травмы головы.

По версии следствия, подозреваемый избивал ребенка в течение последних двух лет. Мужчина регулярно наказывал мальчика кулаками за самые незначительные проявления непослушания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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