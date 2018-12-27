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В Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политеха
27.12.2018 20:15
Фото: kp.ru
В Керчи со вчерашнего дня возобновились занятия в уцелевшем крыле политехнического колледжа, где в минувшем октября было совершено массовое убийство.
По словам главы горадминистрации Сергея Бороздина, до этого студентам приходилось "ютиться" в третьем корпусе, а учебный процесс проходил в две смены.
Представители руководства учебного заведения отметили, что студенты и преподаватели с радостью вернулись в главный корпус. Расположенные там лаборатории и более оборудованные для занятий кабинеты наконец встретили учащихся, рассказали в администрации колледжа.
Как передает агентство "Интерфакс", судостроительное предприятие "Залив" выделило более 500 тысяч рублей, благодаря чему удалось восстановить запасной выход. Он практически не использовался с 1970-х годов и находился в аварийном состоянии. Работники завода по личной инициативе и безвозмездно сварили необходимые металлоконструкции, занимаясь этим в свободное от работы время. В результате за месяц они смогли полностью оборудовать крыльцо и поставить современные двери. Осталось только завершить работы по монтажу освещения, это произойдет в скором времени.
Ремонтные работы по восстановлению главного входа и той части колледжа, которые наиболее пострадали от взрыва, пока еще продолжаются, пояснил Сергей Бороздин.
В середине минувшего октября 18-летний четверокурсник колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с кустарно изготовленной бомбой и оружием. После того, как юноша привел в действие начиненное гвоздями и болтами СВУ, он расстрелял всех, кто встретился ему на пути, из помпового ружья, а потом совершил самоубийство.
Жертвами трагических событий в Керчи стали двадцать человек - пятнадцать студентов и пять сотрудников. Ранения тогда получили свыше пятидесяти человек.
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