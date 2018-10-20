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Опубликовано видео момента нападения на колледж в Керчи
13:49
Фото: compromat.ws
Телевизионный канал "Вести Крым" опубликовал видеокадры, записанные камерами наблюдения в Керченском политехническом колледже, когда один из учащихся совершил массовое убийство.
Материал начинается с кадров, на которых Росляков запечатлен входящим в здание учебного заведения.
После того, как четверокурсник пронес в колледж сумку с оружием и боеприпасами, на нем можно разглядеть футболку с надписью "ненависть", которая пока прикрыта сверху черной ветровкой. В комментарии канала отмечается, что Росляков пришел не через центральный вход, оборудованный рамками металлоискателя, а через запасной, где нет даже вахтера.
На записи можно также увидеть, как Росляков ходит по учебному заведению, вскоре после чего происходит мощный взрыв. Запечатлены раненые подростки и выбитые двери. Затем подросток перемещается по зданию с оружием в руках, стреляя в тех, кто возникает у него на пути.
В совершении массового убийства подозревают четверокурсника Владислава Рослякова. В результате нападения погиб двадцать один человек. Погиб и сам Росляков - зайдя в библиотеку, он нанес себе смертельное ранение.
Следственные органы первоначально возбудили уголовное дело по статье "Теракт", однако было принято решение о переквалификации его статью "Убийство".
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