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В США бывшие военные собрали деньги на подарки детям погибшего экипажа аргентинской субмарины
27.12.2018 18:55
Фото: nh.ee
В Соединенных Штатах собрали деньги на подарки для детей моряков с аргентинской субмарины "Сан Хуан".
Как передает ТАСС, инициатором этой благотворительной акции стал Эдвард Майкл, в прошлом служивший в морской пехоте американских ВМС.
После того, как Эдвард Майкл организовал сбор средств на рождественские подарки для детей членов экипажа погибшей подводной лодки, удалось приобрести презенты для почти шестидесяти ребят. Как пишут аргентинские СМИ, оставшиеся сиротами после трагедии с субмариной девочки и мальчики получат подарочные карты на сумму 3000 песо (около 80 долларов), которые смогут потратить на свое усмотрение, в частности, купив игрушки или одежду.
Отмечается, что большая часть средств поступила от бывших морпехов, которые ранее служили вместе с Майклом.
Американец уже проводил подобную акцию в прошлом году. Желая помочь детям аргентинских подводников, судьба которых на тот момент оставалась неизвестной, бывший морпех изготовил деревянные знаки различия, подобные тем, что используют в американском флоте. Выставив их на продажу, мужчина смог собрать деньги, позволившие вручить каждому из ребят подарок на 1000 песо (более 25 долларов).
Как уже сообщалось, в минувшем ноябре наконец было найдено место гибели аргентинской субмарины. Район крушения смогли обнаружить специалисты компании Ocean Infinity. Аргентинское Минобороны позднее опубликовало фото затонувшей на 800-метровой глубине подлодки. В ведомстве подчеркивали, что силовики сейчас не располагают техникой, которая может быть использована для подъема подлодки со дна Атлантического океана. Министр обороны отмечал, что поднятие судна представляется крайне сложным мероприятием.
На борту боевой подлодки "Сан Хуан", пропавшей при неустановленных обстоятельствах в ноябре прошлого года, было сорок четыре человека. Лишь через год после исчезновения судна появились сведения о том, что онго затонуло близ полуострова Вальдес.
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