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Минобороны Аргентины показало фото затонувшей подлодки
08:52
Фото: @go338
В Сети опубликованы фотографии подводной лодки "Сан Хуан" (San Juan) ВМС Аргентины, обнаруженной через год после исчезновения.
Снимки, размещенные Тelegram-каналом 338, судя по маркировке кадров, предоставлены Министерством обороны страны.
На изображениях видно фрагменты боевой сумбарины ВМС Аргентины, которая лежит на дне на 800-метровой глубине. В частности, на кадрах запечатлены отделившийся от подлодки движущий винт, разрушенный корпус и торпедный отсек.
Ранее стало известно, что аргентинские силовики не располагают техникой, которая может быть использована для подъема подлодки со дна Атлантического океана. Как заявил глава оборонного ведомства страны Оскар Агуад, на сегодняшний день поднятие судна представляется крайне сложным мероприятием.
Как уже сообщалось, боевую подлодку "Сан Хуан", исчезнувшую при неустановленных обстоятельствах около года назад, обнаружили на 800-метровой глубине. Субмарина, на борту которой было сорок четыре человека, затонула близ полуострова Вальдес.
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