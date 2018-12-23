Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адвокат: Кокорин и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО

12:01

Фото: бутырка



Адвокат Татьяна Стукалова опровергла сведения о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут сыграть с сотрудниками ФСИН во время матча, организованного в СИЗО "Бутырка".



По словам юриста, подобное мероприятие даже не планировалось.



Как написала адвокат в Instagram, информация о том, что заключенные Кокорин, Мамаев и Протасовицкий могут сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО, не соответствует действительности. Татьяна Стукалова отметила, что подобное мероприятие даже не планировалось проводить.



Напомним, Александра Кокорина и его приятеля Павла Мамаева доставили в Бутырку - футболистов в минувшем октябре арестовал столичный Тверской суд после инцидента, случившегося в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.



Ранее в прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем, которые якобы возникли в СИЗО у Кокорина, однако уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева эти сведения не подтвердила. По ее словам, футболист чувствует себя вполне нормально, в помощи врачей не нуждается. Имеющиеся у Кокорина в СИЗО препараты представляют собой витаминные комплексы, отмечала Потяева.



Автор: Злата Богатова

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