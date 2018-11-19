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Информация о болезни Кокорина не подтвердилась
12:20
Фото: livejournal.com
Игрок "Зенита" Александр Кокорин сейчас чувствует себя вполне нормально, ему не требуется помощь медиков, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Имеющиеся у Кокорина в СИЗО препараты представляют собой витаминные комплексы, передает РИА Новости.
Препараты, которые лежат в тумбочке Александра Кокорина, являются витаминами. Никаких лекарственных средств у него нет, и чувствует себя спортсмен сейчас нормально, заверила Татьяна Потяева.
Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о том, что футболист приболел. Кроме того, он выглядит несколько приунывшим, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Отмечалось, что спортсмен мог простудиться.
Прокомментировав эти сведения, Потяева добавила, что уже "переговорила с начальником СИЗО". Как оказалось, у Кокорина ничего не болит, он не чихает, нет и каких-либо других симптомов, характерных для простуды. Кто и с какой целью мог запустить информацию о болезни спортсмена, ей неизвестно.
Напомним, около месяца назад Кокорина и его приятеля Павла Мамаева доставили в Бутырку. Футболистов арестовал 11 октября столичный Тверской суд. В числе фигурантов громкого уголовного дела, которое возбудили после инцидента, случившегося за три дня до этого в центре Москвы, оказался также младший брат Кокорина девятнадцатилетний Кирилл.
Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
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