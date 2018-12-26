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В Китае до 8 человек увеличилось число жертв инцидента с наездом автобуса на людей


08:38
В Китае до 8 человек увеличилось число жертв инцидента с наездом автобуса на людейФото: vk.me

В Китае до восьми человек увеличилось количество погибших в результате умышленного наезда автобуса на людей.

Согласно уточненным данным, в больницы были доставлены двадцать два пострадавших, сообщает ТАСС.

ЧП случилось в китайском городе Лунъянь, который расположен на востоке страны. В результате инцидента погибли восемь человек, заявили представители местных властей, двадцать два получили ранения. Состояние одного из пациентов медики сейчас оценивают как тяжелое. Ранее была официально подтверждена информация о гибели пяти человек.

Установлено, что в минувший вторник, 25 декабря, мужчина, вооруженный ножом, угнал рейсовый автобус. Как свидетельствуют очевидцы, усевшись за руль, злоумышленник сначала направил транспортное средство в скопление пешеходов, а затем начал сбивать все, что было перед ним - другие машины, мопеды, велосипеды и дорожные заграждения.

Невольные свидетели трагедии рассказывают, что автобус успел проехать порядка четырехсот метров до того, как преступника задержали полицейские.

В ходе допроса выяснилось, что злоумышленник конфликтовал с местным чиновником из жилищного комитета. После того, как к подозреваемому домой пришел его старый недруг, тот не смог сдержать накопившейся агрессии. Взяв нож, безработный мужчина 1970 года рождения по фамилии Цю, угнал автобус и принялся вымещать свою злость.

Автор: Злата Богатова

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