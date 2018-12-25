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На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпу


25.12.2018 22:04
На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпуФото: livejournal.com

На востоке Китая задержан мужчина, который направил угнанный автобус в толпу пешеходов. Злоумышленник имел при себе нож.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек.

Вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус, направив его в толпу, передают китайские СМИ. Инцидент случился на территории провинции Фуцзянь, которая расположена на востоке Китая.

Со ссылкой на пресс-службу полицейского управления городского округа Лунъянь, где случилось ЧП, уточняется, что от полученных травм скончались пять человек. В числе жертв - сотрудник правоохранительных органов. Более двадцати человек пострадали и были доставлены в больницы.

Полицейским удалось задержать преступника сразу после аварии, обстоятельства инцидента и мотивы злоумышленника выясняются. Сведений о личности нападавшего из официальных источников пока не поступало. Уточняется, что преступник имел при себе нож.

Автор: Злата Богатова

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