|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В убийстве трех человек в Ульяновске подозревают их родственника
26.12.2018 22:14
Фото: rl0.ru
Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске являлся племянником хозяйки дома, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. Известно, что 38-летний мужчина в прошлом имел проблемы с законом. Кроме того, у подозреваемого диагностировали расстройство психики, после чего ему пришлось пройти курс принудительного лечения.
Согласно основной версии, с семьей в Ульяновске мог расправиться их родственник. Следователям удалось установить личность мужчины, который расстрелял собственную тетку и двух ее дочерей, одиннадцати и пятнадцати лет. Затем, предположительно, он совершил суицид.
Отмечается, что 38-летний мужчина проживал в Альметьевске и не так давно приехал в гости в Ульяновск. Около десяти лет назад его осудили, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В соответствии с приговором, ему пришлось пройти курс принудительного лечения. Меры медицинского характера в его отношении предпринимались в Альметьевске.
По данным ведомства, состояние подростка, который был ранен во время ЧП, опасений у медиков не вызывает. Юноша идет на поправку. Главы семейства, когда с его семьей расправлялся племянник супруги, дома не было, поэтому он не пострадал.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|