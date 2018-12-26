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В убийстве трех человек в Ульяновске подозревают их родственника


26.12.2018 22:14
В убийстве трех человек в Ульяновске подозревают их родственникаФото: rl0.ru

Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске являлся племянником хозяйки дома, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. Известно, что 38-летний мужчина в прошлом имел проблемы с законом. Кроме того, у подозреваемого диагностировали расстройство психики, после чего ему пришлось пройти курс принудительного лечения.

Согласно основной версии, с семьей в Ульяновске мог расправиться их родственник. Следователям удалось установить личность мужчины, который расстрелял собственную тетку и двух ее дочерей, одиннадцати и пятнадцати лет. Затем, предположительно, он совершил суицид.

Отмечается, что 38-летний мужчина проживал в Альметьевске и не так давно приехал в гости в Ульяновск. Около десяти лет назад его осудили, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В соответствии с приговором, ему пришлось пройти курс принудительного лечения. Меры медицинского характера в его отношении предпринимались в Альметьевске.

По данным ведомства, состояние подростка, который был ранен во время ЧП, опасений у медиков не вызывает. Юноша идет на поправку. Главы семейства, когда с его семьей расправлялся племянник супруги, дома не было, поэтому он не пострадал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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