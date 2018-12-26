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В Южной Дакоте самолет упал на жилые дома, погиб один человек
26.12.2018 21:49
Фото: stargazete.com
В Соединенных Штатах в результате крушения одномоторного самолета погиб человек.
Как передают американские СМИ, воздушное судно рухнуло на жилой квартал в штате Южная Дакота.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Как передает телевизионный канал CNN, в результате авиакатастрофы были повреждены конструкции четырех жилых зданий.
Сведений о том, кем являлся погибший, количестве пострадавших из официальных источников пока не поступало, как и информации о возможных причинах смертельной аварии.
Напомним, на прошлой неделе на территории Демократической Республики Конго разбился самолет, которым могли управлять российские летчики.
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