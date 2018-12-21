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Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчики


21.12.2018 16:56
Самолетом Ан-26, разбившимся в Конго, управляли российские летчикиФото: sochi-24.ru

На территории Демократической Республики Конго разбился самолет, которым могли управлять российские летчики, передает РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии РФ в этом африканском государстве. Личные данные граждан РФ, которые могли быть членами экипажа Ан-26, как и их судьба, пока остаются неизвестными.

Как пояснил посол Российской Федерации в Конго, сведений об именах и судьбе российских пилотов, которые могли управлять разбившимся самолетом, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что в экипаж входили три человека.

Согласно предварительно полученной информации, в общей сложности на борту Ан-26 могло лететь двадцать три человека, включая экипаж. Воздушное судно, владельцем которого является компания Gomair, потерпело крушение на расстоянии около тридцати километров от Киншасы. Известно, что катастрофа случилась, когда пилоты пытались посадить самолет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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