Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Капсулу с ДНК редкого вида тигра отправили в космос для сохранения популяции

26.12.2018 20:26

Фото: livejournal.com



На орбиту Земли отправлена капсула с ДНК редкого вида южнокитайского тигра, передает China Daily.



По словам ученых, они надеются таким необычным способом обеспечить сохранность этих хищников, ведь над этими животными сейчас нависла угроза полного исчезновения.



В космос отправили ДНК тигра по кличке Кан Кан. Животное содержится в зверинце города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны. Банк данных успешно запущен на орбиту в минувшие выходные с космодрома Цзюцюань на ракете "Чанчжэн-11".



Предполагается, что содержимое капсулы сможет полностью сохраниться на протяжении десятилетий, а может быть, и веков, оставаясь на высоте около одного километра, в условиях невесомости и низкой температуры. В результате потомки будут иметь возможность при необходимости обогатить фауну Земли, а заселить тиграми другие планеты, если они окажутся для этого пригодными.



Напомним, минувшей осенью китайская компания Shainghai ManWei Technology впервые в истории отправила в космос генный материал восьми граждан КНР. Находясь в специально созданном контейнере, он будет в сохранности на протяжении тысячелетия, надеются ученые.



Как уже сообщалось, в марте следующего года в Китае может появиться на свет первый в стране клонированный котенок. Предполагается, что компания Sinogene использует технологии, применявшиеся во время создания овечки Долли. В перспективе - массовое воспроизводство искусственно созданных кошек, а также работа по корректированию врожденных дефектов методом редактирования генов. В настоящее время в компании, которая работает в сфере биотехнологий, уже успешно создают клонированных щенков.



Автор: Злата Богатова

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