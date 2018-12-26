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Убитой в Тольятти 16-летней девушке нанесли более 30 ножевых ударов
26.12.2018 11:24
Фото: old.sud.ua
Эксперты насчитали на теле убитой в Тольятти 16-летней спортсменки более тридцати ножевых ранений, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Самарской области сообщается, что в совершении этого преступления подозревают друга погибшей девушки.
По предварительным данным судмедэкспертизы, убийца причинил жертве более тридцати ранений. Эксперты также сообщили, что удары ножом наносились в область шеи и туловище.
Ранее сообщалось об обнаружении в Тольятти тела вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров 2017 года. Незадолго до этого стало известно об исчезновении девушки. Отправившись в магазин, она так и не вернулась домой. Спустя несколько часов после начала поисков тело юной спортсменки было найдено неподалеку от здания прокуратуры.
Молодому человеку, который ранее был задержан по подозрению в убийстве сверстницы, назначат специальное исследование - с ним будут работать психологи и психиатры, отметили в ведомстве. В минувший вторник суд Автозаводского района Тольятти арестовал подозреваемого на два месяца.
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