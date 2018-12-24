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В убийстве 16-летней вице-чемпионки России подозревают ее сверстника
24.12.2018 23:32
Фото: livejournal.com
В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию. Причиной смерти девушки, согласно предварительным выводам экспертов, стали множественные ножевые ранения.
Полицейским уже удалось установить личность подозреваемого, им оказался ровесник погибшей девушки.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах города, юная жительница Тольятти пропала в минувшее воскресенье, 23 декабря. Девушка отправилась в магазин, но так и не возвратилась домой. Спустя несколько часов тело спортсменки было найдено неподалеку от здания прокуратуры.
По словам невольных очевидцев трагедии, девушка была жестоко зарезана. Убийца забрал у своей жертвы телефон и украшения.
Следственные органы по факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Правоохранителям удалось достаточно быстро установить личность подозреваемого - им оказался ровесник погибшей. Как установили следователи, молодые люди были знакомы. Юношу уже задержали, его допрашивают.
В прошлом году погибшая девушка, являвшаяся мастером спорта по плаванию, смогла завоевать серебряную медаль на чемпионате России среди юниоров.
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