ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик
В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик
Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед Рождеством
Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед Рождеством
Музей Рерихов совсем скоро переедет на ВДНХ
 Музей Рерихов совсем скоро переедет на ВДНХ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Среди жертв массового убийства в Ульяновске есть детиСреди жертв массового убийства в Ульяновске есть дети
В Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщикВ Москве скончался молодой человек, которого затянуло в снегоуборщик
На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпуНа востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпу
Федеральным чиновникам снова доставили «корзинки от Сечина» Федеральным чиновникам снова доставили «корзинки от Сечина»
СМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-КлаусаСМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-Клауса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Индонезии растет число жертв цунами


25.12.2018 12:31
В Индонезии растет число жертв цунамиФото: tvc.ru

В Индонезии до 429 человек увеличилось число жертв цунами.

Согласно последней официальной информации, в результате природного катаклизма пострадали около полутора тысяч человек.

Со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями британский телевизионный канал Sky News сообщает о том, что жертвами стихии стали уже свыше четырехсот человек. Количество пропавших без вести не уточняется.

Ранее были подтверждены сведения о гибели 373 человек.

Сейчас активно продолжаются работы по разбору завалов, выживших ищут тысячи военных и сотрудников полиции, которым помогают многочисленные волонтеры.

Разрушительное цунами обрушилось на берега Зондского пролива, который разделяет острова Суматра и Ява, в минувшие выходные. Наиболее сильный удар стихия нанесла по рекреационным зонам Аньер и Танжунг Лесунг, располагающимся рядом с вулканом Анак Кракатау. Как полагают специалисты, цунами было спровоцировано извержением вулкана.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпуНа востоке Китая задержан мужчина, направивший угнанный автобус в толпу
Жителям китайского Ланфана официально запретили отмечать РождествоЖителям китайского Ланфана официально запретили отмечать Рождество
В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из ЕвропыВ Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы
В Забайкалье убили женщину с двумя детьмиВ Забайкалье убили женщину с двумя детьми
Деми Ловато впервые отреагировала на публикации в СМИ о ее передозировкеДеми Ловато впервые отреагировала на публикации в СМИ о ее передозировке

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 806


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru