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В Индонезии растет число жертв цунами
25.12.2018 12:31
Фото: tvc.ru
В Индонезии до 429 человек увеличилось число жертв цунами.
Согласно последней официальной информации, в результате природного катаклизма пострадали около полутора тысяч человек.
Со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями британский телевизионный канал Sky News сообщает о том, что жертвами стихии стали уже свыше четырехсот человек. Количество пропавших без вести не уточняется.
Ранее были подтверждены сведения о гибели 373 человек.
Сейчас активно продолжаются работы по разбору завалов, выживших ищут тысячи военных и сотрудников полиции, которым помогают многочисленные волонтеры.
Разрушительное цунами обрушилось на берега Зондского пролива, который разделяет острова Суматра и Ява, в минувшие выходные. Наиболее сильный удар стихия нанесла по рекреационным зонам Аньер и Танжунг Лесунг, располагающимся рядом с вулканом Анак Кракатау. Как полагают специалисты, цунами было спровоцировано извержением вулкана.
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