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В Индонезии до 373 человек возросло число жертв цунами
24.12.2018 19:53
Фото: yandex.net
Власти Индонезии подтвердили сведения о том, что число жертв цунами увеличилось до 373 человек.
Согласно официальным данным, на текущий момент известно о полутора тысячах пострадавших. Более ста человек продолжают числиться пропавшими, заявили представители управления по стихийным бедствиям страны.
Как передает информационное агентство AP, тысячи сотрудников экстренных служб и военнослужащих сейчас продолжают разбирать завалы при активном участии волонтеров. Ранее индонезийские власти уже выражали опасения, что количество жертв может увеличиться.
Ущерб, который цунами причинило инфраструктуре прибрежных районов, лишь предстоит подсчитать.
Волны обрушились на берега Зондского пролива, который разделяет острова Суматра и Ява. Наиболее серьезный удар стихия нанесла по рекреационным зонам Аньер и Танжунг Лесунг, располагающимся рядом с вулканом Анак Кракатау. Как полагают специалисты, извержение вулкана могло спровоцировать формирование цунами.
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