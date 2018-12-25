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В Кабуле боевики атаковали правительственное здание: погибли более 40 человек
25.12.2018 11:25
Фото: wordpress.com
Более сорока человек стали жертвами ЧП в столице Афганистана, где совершено нападение на правительственный комплекс.
Ранее местные власти подтверждали гибель двадцати семи человек.
Как передает информационное агентство "Синьхуа", количество погибших возросло до сорока трех. По уточненным данным, ранения получили не менее десяти человек, заявили представители Минздрава Афганистана.
Напомним, в минувший понедельник группа вооруженных людей атаковала комплекс правительственных зданий в Кабуле. После серии взрывов и перестрелки с силовиками нападавшие взяли в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Точное количество людей, захваченных экстремистами, официальные источники не сообщали.
О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна из радикальных группировок, действующих на территории страны.
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